La Formación Profesional supera los 1,2 millones de estudiantes en España

5 Ago 2026 por Redacción Irispress

La Formación Profesional (FP) continúa ganando peso en el sistema educativo español. Durante el curso 2025-2026, el número de alumnos matriculados ha superado los 1,2 millones, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al curso anterior y confirma la tendencia de crecimiento sostenido de esta modalidad educativa.

La FP mantiene su crecimiento

El aumento de matriculaciones refleja el creciente interés por una formación orientada al empleo y adaptada a las necesidades del mercado laboral. La ampliación de la oferta educativa, el impulso de la FP Dual y la incorporación de nuevas especialidades vinculadas a sectores emergentes han contribuido a consolidar este crecimiento en los últimos años.

Las administraciones educativas destacan que la Formación Profesional se ha convertido en una de las principales vías de acceso al mercado laboral para miles de estudiantes.

Mayor conexión con las empresas

El modelo de FP sigue avanzando hacia una mayor colaboración con el tejido empresarial, facilitando que los alumnos combinen la formación en los centros educativos con prácticas en empresas. Este sistema busca mejorar la empleabilidad y adaptar las competencias de los estudiantes a la demanda real de las distintas actividades económicas.

El incremento de matriculados confirma la consolidación de la Formación Profesional como una opción cada vez más demandada por los jóvenes y por personas que buscan mejorar su cualificación o reorientar su carrera profesional.