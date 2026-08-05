El mundo de la cultura despide a Pepe Habichuela, referente de la guitarra flamenca

5 Ago 2026 por Redacción Irispress

El fallecimiento del guitarrista Pepe Habichuela ha provocado una oleada de condolencias en el ámbito cultural y flamenco. Artistas, instituciones y representantes del mundo de la música han rendido homenaje a quien está considerado como uno de los grandes maestros de la guitarra española, destacando su talento, su legado y su decisiva aportación al flamenco contemporáneo.

Un referente del flamenco

Nacido en Granada y perteneciente a la histórica saga de los Habichuela, Pepe desarrolló una trayectoria de varias décadas en la que acompañó a algunas de las voces más importantes del flamenco y llevó su música a escenarios de todo el mundo. Su estilo, marcado por la sensibilidad y la innovación sin perder la esencia de la tradición, le convirtió en una figura imprescindible del género.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, numerosos artistas y entidades culturales han recordado la influencia que ejerció sobre varias generaciones de guitarristas.

Reconocimiento a un legado irrepetible

Los mensajes de despedida han destacado la calidad humana del músico y el valor de una obra que deja una profunda huella en la historia del flamenco. Expresiones como «manos únicas» o «que repiquen los bordones de toda Granada entera» han acompañado los homenajes difundidos durante la jornada.

Con su desaparición, el flamenco pierde a uno de sus grandes referentes, aunque su legado seguirá vivo a través de sus grabaciones y de la influencia que ejerció sobre músicos de distintas generaciones.