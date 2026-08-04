España lidera la superficie calcinada por incendios en la Unión Europea

4 Ago 2026 por Redacción Irispress

España ha registrado 219.665 hectáreas calcinadas hasta el 29 de julio, lo que representa el 47,2% de toda la superficie afectada por incendios forestales en la Unión Europea durante este año. Las cifras sitúan al país como el más castigado por el fuego en el conjunto comunitario, en un verano marcado por las altas temperaturas y la proliferación de grandes incendios.

Un año especialmente complicado

Los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) reflejan un incremento muy significativo de la superficie arrasada respecto a años anteriores. Los episodios de calor extremo, la sequía acumulada y las condiciones meteorológicas adversas han favorecido la rápida propagación de numerosos incendios de gran magnitud.

En las últimas semanas, comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia o la Comunitat Valenciana han sufrido algunos de los fuegos más importantes de la campaña.

La prevención, clave frente al riesgo

Los expertos insisten en que la gestión forestal, la vigilancia y la prevención serán fundamentales para reducir el impacto de futuros incendios. Además, recuerdan que la mayoría de los fuegos tienen origen humano, ya sea por negligencias o de forma intencionada, por lo que apelan a extremar las precauciones durante los meses de mayor riesgo.

Las autoridades mantienen activos los dispositivos de vigilancia y extinción, ya que las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables para la aparición de nuevos incendios en distintas zonas del país.