Aumentan un 8,2% los ucranianos con residencia en España

4 Ago 2026 por Redacción Irispress

Un total de 353.000 ciudadanos ucranianos contaban con una autorización de residencia en España a finales de junio, lo que representa un incremento del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior. La mayoría de estos permisos se conceden en el marco del sistema de protección temporal activado por la Unión Europea tras el inicio de la guerra en Ucrania.

Aumenta la población ucraniana en España

Los datos reflejan que España continúa siendo uno de los principales países de acogida para las personas desplazadas por el conflicto. La autorización de residencia permite acceder al mercado laboral, a la asistencia sanitaria, al sistema educativo y a otros servicios públicos mientras permanezca vigente el régimen de protección temporal.

Desde el comienzo de la invasión rusa, miles de ciudadanos ucranianos han encontrado en España un lugar donde establecerse de forma provisional mientras persiste la guerra.

Continúa el apoyo a los desplazados

El Gobierno mantiene activos los programas de acogida, integración y asistencia destinados a las personas procedentes de Ucrania. Estos incluyen ayudas para el alojamiento, el aprendizaje del idioma, la escolarización de menores y el acceso al empleo.

Las autoridades destacan que el incremento del número de residentes refleja la continuidad de los flujos de desplazados y el compromiso de España con las medidas de protección impulsadas por la Unión Europea para atender a quienes han tenido que abandonar su país a causa del conflicto.