Quevedo y Bad Gyal impulsan el éxito internacional de la música española

31 Jul 2026 por Redacción Irispress

Quevedo y Bad Gyal encabezan el ranking de las canciones de artistas españoles más escuchadas fuera de España durante la primera mitad de 2026, según los datos publicados por Spotify. La clasificación confirma el creciente peso de la música española en el mercado internacional y el protagonismo de ambos artistas en las plataformas de streaming.

Dominio del panorama internacional

Quevedo lidera la lista gracias al impacto de varios de sus lanzamientos, mientras que Bad Gyal también sitúa varias canciones entre las más reproducidas fuera de nuestras fronteras. Junto a ellos, el ranking incluye nombres como Rosalía, Rels B y Alejandro Sanz, que mantienen una importante presencia internacional gracias a sus últimos trabajos.

Los datos reflejan el creciente interés del público internacional por la música urbana y el pop español, consolidando a estos artistas entre los principales referentes del mercado hispanohablante.

El ‘streaming’ refuerza la proyección global

La difusión a través de plataformas digitales continúa siendo clave para la expansión de la música española. Spotify destaca que los lanzamientos publicados en 2026 están logrando una gran acogida fuera del país, impulsando la visibilidad de los artistas nacionales en mercados de Europa y América Latina.

Este buen comportamiento confirma el momento de fortaleza que vive la industria musical española, cada vez con mayor capacidad para competir y conectar con audiencias internacionales.