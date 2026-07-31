Muere el actor Manolo Solo a los 62 años

31 Jul 2026 por Redacción Irispress

El actor Manolo Solo, uno de los intérpretes más reconocidos y respetados del cine español, ha fallecido a los 62 años a causa de un cáncer. Ganador de un Premio Goya y con una trayectoria de más de tres décadas en cine, teatro y televisión, su muerte ha provocado numerosas muestras de pesar en el ámbito cultural.

Una trayectoria marcada por grandes interpretaciones

Nacido en Algeciras y criado en Sevilla, Manolo Solo se consolidó como uno de los grandes actores de reparto del cine español. En 2017 obtuvo el Goya al Mejor Actor de Reparto por Tarde para la ira y fue nominado en varias ocasiones por trabajos como B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y Una quinta portuguesa. También participó en títulos destacados como La isla mínima, El laberinto del fauno y Celda 211, además de numerosas series de televisión.

El cine español despide a uno de sus referentes

La Academia de Cine confirmó el fallecimiento del actor, mientras compañeros de profesión, directores e instituciones culturales han expresado su reconocimiento a una figura muy querida por el sector. Su versatilidad y capacidad para dotar de profundidad a cada personaje le convirtieron en uno de los rostros imprescindibles del audiovisual español.

Con su desaparición, el cine español pierde a un intérprete de enorme talento, cuya carrera deja una huella imborrable en la gran pantalla, el teatro y la televisión.