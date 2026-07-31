Los incendios de España y Francia dejan una nube de humo visible desde el espacio

31 Jul 2026 por Redacción Irispress

Los grandes incendios forestales registrados en España y el sur de Francia durante las últimas semanas han generado una extensa concentración de aerosoles y partículas de humo que ha podido ser detectada por satélites de observación terrestre. Las imágenes muestran cómo las columnas de humo se han desplazado cientos de kilómetros impulsadas por las corrientes atmosféricas.

Satélites siguen la evolución del humo

Los sistemas de observación espacial permiten monitorizar en tiempo real la dispersión de los aerosoles generados por los incendios, una información clave para evaluar tanto la evolución de los fuegos como su impacto sobre la calidad del aire. Las partículas pueden recorrer grandes distancias y afectar a regiones alejadas del origen de los incendios.

Estos datos también ayudan a los equipos científicos y a los servicios meteorológicos a analizar el comportamiento de las masas de humo y su interacción con la atmósfera.

Impacto ambiental y sobre la calidad del aire

Además de la destrucción de miles de hectáreas de superficie forestal, los incendios liberan grandes cantidades de gases y partículas que contribuyen al deterioro de la calidad del aire y pueden afectar a la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias.

Los expertos recuerdan que el seguimiento mediante satélites se ha convertido en una herramienta fundamental para gestionar grandes incendios y evaluar sus consecuencias ambientales, especialmente en episodios de elevada intensidad como los registrados este verano en el suroeste de Europa.