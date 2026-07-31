Las ONG reclaman protección para los menores llegados a Ceuta

31 Jul 2026 por Redacción Irispress

Varias organizaciones dedicadas a la defensa de la infancia han pedido que se garantice la protección de los menores que han llegado a Ceuta durante la reciente crisis migratoria y han recordado que las repatriaciones colectivas están prohibidas por la legislación nacional e internacional. Las entidades muestran su preocupación por la situación de los niños y adolescentes no acompañados y reclaman una atención individualizada para cada caso.

Piden respetar los derechos de la infancia

Las ONG subrayan que cualquier decisión sobre el futuro de los menores debe atender al interés superior del niño, evaluando de forma individual sus circunstancias personales y garantizando su acceso a protección, asistencia jurídica y acogida. Asimismo, recuerdan que las devoluciones automáticas o colectivas vulneran las garantías previstas en la normativa de protección de la infancia y en los tratados internacionales.

Las organizaciones también solicitan que se refuercen los recursos de acogida y se agilicen los mecanismos de identificación para asegurar que ningún menor quede desatendido durante la gestión de la emergencia.

Preocupación por la presión migratoria

El llamamiento se produce en plena crisis migratoria que vive Ceuta, donde la llegada de miles de personas ha puesto al límite la capacidad de acogida de la ciudad autónoma. Las entidades insisten en que la respuesta a esta situación debe compatibilizar el control fronterizo con el respeto a los derechos fundamentales de los menores y de las personas especialmente vulnerables.