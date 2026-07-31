La DGT pone en marcha la segunda gran operación especial del verano

31 Jul 2026 por Redacción Irispress

La Dirección General de Tráfico (DGT) activará este viernes el segundo dispositivo especial de la Operación Verano, para el que prevé 5,6 millones de desplazamientos por carretera durante el fin de semana. El operativo coincide con el inicio de agosto, uno de los periodos con mayor intensidad de tráfico del año debido al relevo de las vacaciones.

Refuerzo de la vigilancia en las carreteras

Con motivo del aumento de la circulación, la DGT incrementará la presencia de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y pondrá en funcionamiento medidas especiales de regulación y control para facilitar la movilidad y reducir el riesgo de accidentes.

El mayor volumen de vehículos se espera en las salidas de los grandes núcleos urbanos hacia destinos turísticos de costa, montaña y zonas de segunda residencia, así como en las principales vías de acceso al litoral.

Recomendaciones para viajar con seguridad

La DGT recuerda a los conductores la importancia de planificar el viaje con antelación, consultar el estado de las carreteras antes de salir y evitar las horas de mayor intensidad circulatoria. También insiste en respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad y no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

El organismo confía en que el dispositivo contribuya a mejorar la fluidez del tráfico durante uno de los fines de semana con más desplazamientos del verano y hace un llamamiento a la prudencia para reducir la siniestralidad en las carreteras.