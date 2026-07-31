Francia refuerza los controles en la frontera con España

31 Jul 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno francés ha ordenado intensificar los controles en la frontera con España tras el aumento de la presión migratoria registrado en Ceuta. La medida busca reforzar la vigilancia en los pasos fronterizos y prevenir posibles desplazamientos irregulares hacia territorio francés en el contexto de la actual crisis migratoria.

Mayor vigilancia en los pasos fronterizos

Las autoridades francesas han instruido a las fuerzas de seguridad para incrementar las inspecciones de personas y vehículos en los principales accesos desde España. El objetivo es reforzar el control de las fronteras y coordinar la actuación con las autoridades españolas ante un posible aumento de los movimientos migratorios.

La decisión se produce después de los últimos acontecimientos en Ceuta, donde el incremento de llegadas ha llevado a reforzar los dispositivos de seguridad y la cooperación entre ambos países.

Coordinación entre España y Francia

El refuerzo de los controles se enmarca en la colaboración habitual entre Madrid y París en materia de gestión migratoria y seguridad fronteriza. Ambos gobiernos mantienen un contacto permanente para intercambiar información y coordinar actuaciones que permitan responder a la evolución de la situación.

Mientras tanto, las autoridades europeas continúan siguiendo de cerca la crisis y reiteran la necesidad de combinar el control de las fronteras exteriores con una respuesta coordinada en materia de inmigración y protección internacional.