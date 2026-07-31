Finlandia respalda la propuesta de Meloni sobre Schengen por la crisis migratoria en Ceuta

31 Jul 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno de Finlandia ha expresado su apoyo a la propuesta de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de impulsar medidas excepcionales en el espacio Schengen tras la crisis migratoria registrada en Ceuta. La ministra finlandesa del Interior, Mari Rantanen, considera que la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea debe reforzarse para garantizar el funcionamiento del área de libre circulación.

Apoyo a un endurecimiento de los controles

Según la postura defendida por Finlandia, la presión migratoria sobre la frontera española evidencia la necesidad de adoptar respuestas coordinadas para evitar desplazamientos irregulares hacia otros países de la Unión Europea. El respaldo de Helsinki se suma al planteamiento del Gobierno italiano, que ha planteado restablecer controles fronterizos con España en el marco de la normativa de Schengen.

No obstante, expertos recuerdan que un Estado miembro no puede excluir de forma unilateral a otro del espacio Schengen. El Código de Fronteras Schengen sí permite, en determinadas circunstancias y de manera temporal, reintroducir controles en las fronteras interiores por motivos de seguridad u orden público.

España rechaza la iniciativa

El Gobierno español ha respondido rechazando la propuesta italiana y calificándola de injustificada. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado al embajador de Italia en Madrid para trasladar el malestar del Ejecutivo y defender la actuación de España en la gestión de la frontera de Ceuta.

La crisis migratoria ha abierto un nuevo foco de tensión política dentro de la Unión Europea, mientras Bruselas mantiene contactos con los Estados miembros para coordinar una respuesta conjunta y reforzar la vigilancia en las fronteras exteriores.