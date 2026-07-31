El incendio de la Vall d’Uixó evoluciona favorablemente, aunque sigue activo

31 Jul 2026 por Redacción Irispress

El incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó (Castellón) continúa activo, aunque los responsables del operativo aseguran que su evolución es «buena» gracias a las condiciones meteorológicas y al intenso trabajo de los equipos de extinción. El fuego ha afectado ya a unas 9.600 hectáreas, de las que aproximadamente un 12% corresponden al Parque Natural de la Serra d’Espadà, uno de los espacios naturales más valiosos de la Comunitat Valenciana.

Avances en la estabilización del fuego

La mejora de la situación ha permitido levantar la evacuación en la mayoría de los municipios y pedanías afectadas, facilitando el regreso de miles de vecinos a sus viviendas. No obstante, algunas localidades, como Eslida y Artana, mantienen restricciones mientras continúan las labores para consolidar el perímetro y evitar reactivaciones.

Los servicios de emergencia mantienen desplegado un amplio dispositivo terrestre y aéreo para asegurar las zonas más sensibles y avanzar hacia la estabilización definitiva del incendio, un paso previo a su control y posterior extinción.

Importante impacto ambiental

El incendio ha causado daños en una parte del Parque Natural de la Serra d’Espadà, un enclave de gran valor ecológico caracterizado por sus extensos alcornocales y pinares mediterráneos. Las autoridades autonómicas ya trabajan en la evaluación de los daños ambientales y preparan medidas de recuperación para las áreas afectadas.

Paralelamente, la investigación sobre el origen del fuego continúa abierta, mientras los equipos de extinción permanecen atentos a la evolución meteorológica para evitar que posibles cambios de viento dificulten los trabajos sobre el terreno.