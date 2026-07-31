Agosto arranca con calor, aunque las temperaturas bajarán los próximos días

31 Jul 2026 por Redacción Irispress

El mes de agosto comienza con un ambiente cálido en buena parte de España, aunque el paso de una masa de aire más fresca provocará un descenso de las temperaturas entre el domingo y el lunes. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los valores se situarán entonces en niveles habituales para esta época del año. (europapress.es)

Descenso térmico tras el inicio del mes

Durante el viernes y el sábado persistirá el calor, especialmente en el interior peninsular y en el sur, donde los termómetros seguirán registrando máximas elevadas. Sin embargo, a partir del domingo la entrada de aire más fresco favorecerá un alivio térmico que se dejará notar en amplias zonas del país.

Esta bajada permitirá que las temperaturas regresen a registros más acordes con los habituales de comienzos de agosto, tras varios días marcados por el calor intenso.

Tiempo estable en la mayor parte del país

La previsión apunta a un predominio del tiempo estable durante el inicio del mes, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio. No obstante, podrían producirse algunas tormentas aisladas en áreas de montaña y del nordeste peninsular durante las horas de mayor inestabilidad.

AEMET recomienda seguir prestando atención a las altas temperaturas mientras dure el episodio cálido, especialmente en las zonas donde los valores continúen siendo elevados antes de la llegada del descenso previsto para el comienzo de la próxima semana.