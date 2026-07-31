Aagesen califica de «dramático» 2026 tras superar las 180.000 hectáreas quemadas

31 Jul 2026 por Redacción Irispress

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que 2026 está siendo un «año dramático» en materia de incendios forestales. Según ha avanzado, desde el inicio del año se han quemado unas 180.000 hectáreas y se han contabilizado 38 grandes incendios, unas cifras muy superiores a las registradas en ejercicios anteriores.

Una campaña marcada por los grandes incendios

Aagesen ha destacado que la combinación de temperaturas extremas, sequedad de la vegetación y episodios de viento está favoreciendo incendios de gran intensidad y difícil control. En las últimas semanas, varios fuegos han obligado a activar dispositivos extraordinarios y a movilizar medios de distintas administraciones para proteger a la población y contener el avance de las llamas.

La ministra ha subrayado que la evolución de la campaña refleja un empeoramiento respecto a años anteriores, con un incremento tanto de la superficie afectada como del número de grandes incendios forestales.

Llamamiento a reforzar la prevención

El Ministerio para la Transición Ecológica insiste en que, además de mejorar la capacidad de respuesta durante las emergencias, resulta imprescindible reforzar las políticas de prevención, la gestión forestal y la adaptación al cambio climático para reducir el impacto de futuros incendios.

Aagesen ha apelado a la colaboración entre administraciones y a la responsabilidad ciudadana para minimizar el riesgo de nuevos fuegos durante las próximas semanas, en un verano que ya se sitúa entre los más complicados de los últimos años.