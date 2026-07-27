Tres muertos y cuatro heridos en un tiroteo en Seattle

27 Jul 2026 por Redacción Irispress

Un tiroteo registrado durante el festival gastronómico Bite of Seattle, celebrado en el Seattle Center, ha dejado tres personas fallecidas y cuatro heridas, entre ellas un niño de dos años. La Policía detuvo a uno de los presuntos implicados en el lugar y mantiene abierta la búsqueda de una segunda persona relacionada con los disparos.

Un enfrentamiento entre dos personas

Las primeras investigaciones apuntan a que el suceso comenzó con un enfrentamiento entre dos individuos que habrían disparado el uno contra el otro en una zona llena de visitantes. Los agentes recuperaron dos armas y aseguraron que no existe una amenaza activa para la población. Los heridos trasladados a centros hospitalarios se encuentran estables.

Pánico durante el festival

Los disparos provocaron escenas de confusión entre los asistentes, que buscaron refugio en edificios cercanos o abandonaron rápidamente el recinto. El ataque ocurrió durante las últimas horas de uno de los festivales más concurridos de la ciudad, celebrado junto a la conocida Space Needle.

La Policía de Seattle continúa analizando las imágenes disponibles y recabando testimonios para determinar el motivo del tiroteo y aclarar la participación de cada implicado. Las autoridades locales han condenado la violencia y han pedido colaboración ciudadana para localizar al segundo sospechoso.