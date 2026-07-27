trabajan para frenar el incendio entre Madrid y Ávila

27 Jul 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno mantiene un amplio dispositivo para combatir el incendio forestal que afecta a zonas de Madrid y Ávila, con un despliegue de más de 2.700 efectivos y 426 medios terrestres. El operativo reúne a bomberos, brigadas forestales, agentes medioambientales, Guardia Civil, Policía Nacional y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otros cuerpos especializados.

Un operativo coordinado para contener las llamas

Las labores se centran en estabilizar el perímetro del incendio, proteger las zonas habitadas y evitar que el fuego avance hacia nuevos espacios naturales. A los medios terrestres se suman numerosos recursos aéreos, que continúan realizando descargas de agua en las áreas de más difícil acceso mientras las condiciones meteorológicas lo permiten.

El dispositivo trabaja de forma coordinada entre las administraciones estatal y autonómicas, con el objetivo de consolidar la evolución favorable del incendio y reducir el riesgo de reactivaciones.

La vigilancia continuará durante los próximos días

Aunque la situación ha mejorado respecto a las primeras horas del incendio, las autoridades mantienen la máxima precaución debido a las altas temperaturas y al viento, factores que pueden favorecer la propagación de las llamas. Los equipos de emergencia seguirán desplegados hasta asegurar por completo la zona afectada.

El incendio vuelve a poner de manifiesto la importancia de la prevención durante los meses de verano, cuando el riesgo de fuegos forestales aumenta considerablemente por la combinación de calor extremo y vegetación seca.