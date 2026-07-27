Los incendios ya han arrasado más de 152.000 hectáreas este año

27 Jul 2026 por Redacción Irispress

Los incendios forestales han calcinado más de 152.000 hectáreas en España desde el comienzo de 2026, una superficie que multiplica por seis la registrada en el mismo periodo del año pasado. Las altas temperaturas, la sequía y varios episodios de fuerte viento han favorecido la propagación de numerosos fuegos durante los últimos meses.

Un año especialmente complicado

La cifra de superficie quemada supera ampliamente la del mismo periodo de 2025 y sitúa a 2026 entre los años más preocupantes de la última década en cuanto a incendios forestales. Los grandes fuegos registrados en distintas comunidades autónomas han obligado a evacuar poblaciones, cortar carreteras y desplegar miles de efectivos para frenar el avance de las llamas.

Las autoridades insisten en que las condiciones meteorológicas siguen siendo muy favorables para la aparición de nuevos incendios, por lo que mantienen reforzados los dispositivos de vigilancia y extinción en todo el territorio.

Máxima precaución durante el verano

Los servicios de emergencia recuerdan la importancia de extremar las precauciones en el medio natural y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio. Además, recomiendan seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y consultar los niveles de riesgo antes de acceder a zonas forestales.

La campaña de verano afronta ahora sus semanas de mayor peligro, con el objetivo de reducir el número de incendios y limitar el impacto sobre los espacios naturales y las poblaciones cercanas.