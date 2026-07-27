Los incendios de Madrid y Ávila evolucionan favorablemente

27 Jul 2026 por Redacción Irispress

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que los incendios forestales declarados entre las comunidades de Madrid y Castilla y León evolucionan «despacio», aunque de una «manera positiva» gracias al trabajo coordinado de los servicios de emergencia. Las labores de extinción continúan activas para consolidar el perímetro y evitar posibles reactivaciones.

Los equipos mantienen un amplio despliegue

Durante su visita a la zona afectada, Marlaska destacó el esfuerzo de bomberos, brigadas forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil y otros cuerpos que participan en las tareas de control del fuego. El ministro subrayó que las condiciones meteorológicas siguen siendo un factor determinante y pidió mantener la máxima prudencia mientras continúan los trabajos.

Las autoridades han indicado que el avance de las llamas es más lento que en jornadas anteriores, aunque todavía existen puntos calientes que requieren vigilancia permanente para evitar nuevos focos.

La prioridad es estabilizar el incendio

Los dispositivos de emergencia trabajan ahora en asegurar el perímetro y proteger tanto las zonas habitadas como los espacios naturales afectados. La mejora de la situación ha permitido afrontar esta nueva fase con mayor optimismo, aunque los responsables insisten en que aún es pronto para dar el incendio por controlado.

El episodio vuelve a poner de relieve el elevado riesgo de incendios durante el verano y la importancia de extremar las precauciones ante las altas temperaturas y la sequedad del terreno, factores que favorecen la rápida propagación del fuego.