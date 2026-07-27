Las temperaturas seguirán subiendo en gran parte de España

27 Jul 2026 por Redacción Irispress

El calor volverá a intensificarse este lunes en buena parte de la Península, con un nuevo ascenso de las temperaturas que afectará especialmente al interior y al sur del país. La combinación de aire cálido y estabilidad atmosférica mantendrá un ambiente plenamente veraniego, con máximas que volverán a superar los 35 grados en numerosas zonas.

Máximas por encima de los 40 grados

Las previsiones apuntan a que los valores más elevados se registrarán en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo, donde los termómetros podrían alcanzar o incluso superar los 40 grados. También se esperan temperaturas muy altas en puntos del valle del Ebro y del interior del sureste peninsular.

Las noches seguirán siendo especialmente cálidas en muchas capitales, con mínimas que en algunos casos no bajarán de los 20 o 25 grados, lo que dificultará el descanso y aumentará el riesgo para los colectivos más vulnerables.

Precaución ante el episodio de calor

Las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y reducir la actividad física al aire libre en los momentos de mayor temperatura. También recuerdan la importancia de extremar las precauciones para prevenir incendios forestales, ya que el calor y la sequedad del terreno incrementan el riesgo de propagación del fuego.

Según las previsiones meteorológicas, el ambiente muy caluroso continuará durante los próximos días, aunque no se descartan cambios puntuales en algunas zonas del norte peninsular por la llegada de frentes atlánticos.