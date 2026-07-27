Las ONG alertan de que 645 millones de personas siguen padeciendo hambre en el mundo

27 Jul 2026 por Redacción Irispress

Varias organizaciones humanitarias han advertido de que el mundo continúa muy lejos de alcanzar el objetivo de «Hambre Cero» fijado por Naciones Unidas para 2030. Según las últimas estimaciones, 645 millones de personas padecen hambre, una situación agravada por los conflictos armados, el cambio climático y las crisis económicas que afectan a numerosas regiones.

Los avances siguen siendo insuficientes

Las ONG recuerdan que, aunque algunos países han logrado reducir la inseguridad alimentaria, el ritmo de mejora es insuficiente para cumplir los compromisos internacionales. África y algunas zonas de Asia concentran la mayor parte de la población afectada, donde millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas.

Las organizaciones también alertan de que el aumento del precio de los alimentos, las sequías prolongadas y los desplazamientos provocados por las guerras están dificultando el acceso a una alimentación adecuada para millones de familias.

Piden más compromiso internacional

Con motivo del seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las entidades reclaman un mayor esfuerzo por parte de la comunidad internacional para reforzar la cooperación, impulsar sistemas alimentarios más sostenibles y aumentar la financiación destinada a combatir el hambre.

Las ONG insisten en que garantizar el acceso a una alimentación suficiente y saludable no solo es una cuestión humanitaria, sino también un elemento clave para reducir la pobreza, mejorar la salud y favorecer el desarrollo económico de los países más vulnerables.