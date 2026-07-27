La producción del sector terciario en España mantuvo un ritmo de avance estable en mayo

Según los datos de CaixaBank Research la actividad del sector servicios creció un 1,9% interanual en mayo, una cifra muy parecida a la registrada en abril (2,2%).

Si se analizan conjuntamente abril y mayo, la producción aumentó un 0,6% respecto a la media del primer trimestre. Estos datos apuntan a un buen comportamiento del sector durante el segundo trimestre.

Las importaciones aumentan y el déficit comercial se dispara

Las importaciones de bienes crecieron un 14,4% interanual en mayo. El principal motivo fue el encarecimiento de los productos energéticos, impulsado por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Mientras tanto, las exportaciones bajaron un 0,9%. Como resultado, el déficit comercial alcanzó los 8.245 millones de euros, muy por encima de los 2.543 millones registrados en mayo de 2025.

En el acumulado entre enero y mayo, las importaciones crecieron un 3,1%, frente al 1,3% de las exportaciones. Esto elevó el déficit comercial hasta los 25.094 millones de euros, una cifra superior a la del mismo periodo del año anterior.

La morosidad sigue en niveles muy bajos

La tasa de morosidad se situó en el 2,59% en mayo, cuatro puntos básicos menos que el mes anterior. Se trata de uno de los niveles más bajos desde 2008.

La mejora se debe a la reducción de los préstamos dudosos, que descendieron en 398 millones de euros, mientras el crédito continuó creciendo.

En comparación con hace un año, la morosidad bajó 52 puntos básicos. El volumen de créditos dudosos se redujo en 5.279 millones de euros, lo que confirma la mejora de la calidad del crédito en España.