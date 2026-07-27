El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios

27 Jul 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno aprobará la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios dañados por los últimos incendios forestales registrados en España. Esta medida permitirá agilizar la concesión de ayudas y poner en marcha actuaciones para la recuperación de las áreas afectadas.

Ayudas para vecinos y municipios

La declaración contempla ayudas destinadas a particulares, ayuntamientos y empresas que hayan sufrido daños como consecuencia de los incendios. Además, facilitará la financiación de trabajos de reparación de infraestructuras, restauración ambiental y recuperación de los servicios públicos afectados.

El Ejecutivo ha señalado que la medida se aplicará una vez se evalúen los daños provocados por el fuego, en coordinación con las comunidades autónomas y las administraciones locales.

Recuperación tras los incendios

Las labores de extinción continúan en varios puntos del país, mientras los equipos de emergencia trabajan para estabilizar los incendios y evitar posibles reactivaciones. Paralelamente, las administraciones preparan los informes técnicos que servirán de base para activar las ayudas y planificar la recuperación de las zonas afectadas.

El Gobierno ha reiterado su compromiso de apoyar a los municipios y a las personas damnificadas, al tiempo que ha destacado la importancia de reforzar las medidas de prevención para reducir el impacto de futuros incendios forestales.