Brasil eleva la tensión con Argentina tras las declaraciones de Milei

27 Jul 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno de Brasil ha llamado a consultas a su embajador en Argentina después de las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político celebrado en São Paulo. La decisión supone una nueva escalada en la ya deteriorada relación entre ambos gobiernos.

Brasilia protesta por los insultos

Milei calificó a Lula de «presidiario» y lanzó duras críticas contra el Gobierno brasileño y otras autoridades del país. La Cancillería brasileña consideró estas palabras una ofensa inaceptable y decidió convocar a su embajador, Julio Bitelli, para analizar la situación y revisar el estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El Ejecutivo de Lula entiende que las declaraciones del mandatario argentino agravan un clima de tensión que se mantiene desde el inicio de su mandato y que ya había provocado varios desencuentros diplomáticos entre Brasilia y Buenos Aires.

Una relación cada vez más deteriorada

Brasil es el principal socio comercial de Argentina, por lo que el conflicto adquiere una relevancia especial tanto en el plano político como económico. La oposición argentina también ha mostrado preocupación por el impacto que este tipo de enfrentamientos puede tener sobre la relación bilateral y la cooperación entre ambos países.

Aunque ninguno de los dos gobiernos ha anunciado medidas adicionales por el momento, la llamada a consultas del embajador representa uno de los gestos diplomáticos más contundentes antes de una eventual retirada del representante o de nuevas represalias diplomáticas.