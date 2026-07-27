39 carreteras permanecen cortadas por los incendios forestales

27 Jul 2026 por Redacción Irispress

Los incendios forestales continúan afectando a la red viaria española, con 39 carreteras cortadas debido al avance de las llamas y a las labores de extinción. Las provincias más afectadas son Toledo, con 12 vías cerradas al tráfico, y Ávila, con otras 10. También permanecen cortadas siete carreteras en Madrid y otras siete en Castellón, mientras que el resto de restricciones se reparten por otras zonas afectadas.

Las llamas complican la circulación

Los cortes se han establecido para garantizar la seguridad de los conductores y facilitar el acceso de los equipos de emergencia. En algunos casos, las restricciones responden a la proximidad del fuego, mientras que en otros se deben a la presencia de humo, maquinaria o vehículos de extinción trabajando sobre el terreno.

La Dirección General de Tráfico recomienda evitar los desplazamientos por las zonas afectadas y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier viaje, ya que la situación puede cambiar rápidamente en función de la evolución de los incendios.

La prioridad sigue siendo controlar el fuego

Miles de efectivos continúan desplegados en los principales incendios activos, especialmente en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana. Aunque algunos focos evolucionan favorablemente, las altas temperaturas y el viento mantienen elevado el riesgo de nuevas reactivaciones.

Las autoridades insisten en la importancia de respetar los cortes de tráfico y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia para garantizar la seguridad de la población y facilitar las labores de extinción.