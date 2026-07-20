Siempre Acompañados actividades para hacer frente a la soledad de las personas mayores en verano

20 Jul 2026 por Sergio Martínez

Programa Siempre Acompañados en verano

El programa Siempre Acompañados, impulsado por la Fundación ”la Caixa”, continúa apoyando a las personas mayores durante el verano para combatir la soledad no deseada y el aislamiento social. La iniciativa se desarrolla en 13 territorios de España, en colaboración con ayuntamientos y entidades sociales, con el objetivo de fomentar las relaciones personales y el bienestar.

Durante los meses estivales, muchas personas mayores afrontan una mayor sensación de aislamiento debido al cierre de servicios, la reducción de actividades y la ausencia de familiares y amigos. Para responder a esta realidad, el programa organiza una amplia oferta de actividades que favorecen la participación, el aprendizaje y la creación de nuevos vínculos.

La programación incluye propuestas centradas en el bienestar personal, la convivencia, la creatividad, las actividades intergeneracionales y los encuentros grupales. Todas ellas buscan fortalecer el sentimiento de comunidad, promover el cuidado personal y reforzar el apoyo entre las personas participantes.

En 2025, el programa acompañó a más de 3.600 personas gracias al trabajo conjunto de entidades sociales, voluntariado y administraciones, mediante una metodología participativa que sitúa a las personas mayores en el centro de la intervención.

Beneficios de fortalecer las relaciones sociales

El programa Siempre Acompañados promueve un envejecimiento activo y ayuda a que las personas mayores mantengan una vida más plena, fortaleciendo sus redes de apoyo y favoreciendo su autonomía. Además, impulsa la implicación de la ciudadanía para crear comunidades más inclusivas y reducir la soledad.

Diversos estudios demuestran que mantener relaciones sociales mejora la salud física y emocional, aumenta la capacidad para afrontar situaciones difíciles, eleva la calidad de vida y contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades y deterioro cognitivo.

Durante el verano se ofrecen actividades gratuitas como ejercicio físico, talleres de mindfulness, teatro, baile, risoterapia y charlas sobre alimentación saludable, prevención de caídas, primeros auxilios y buen trato. Actualmente, el programa está presente en ciudades como Málaga, Murcia, Pamplona, Girona, Sabadell, Lleida o Palma de Mallorca, además de Lisboa y Oporto.