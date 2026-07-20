Las olas de calor reducen la fidelidad del turista internacional hacia España

El cambio climático y su impacto en el turismo internacional

El cambio climático empieza a influir de forma directa en las decisiones de los turistas que visitan España. Un estudio de CaixaBank Research, elaborado a partir de datos anonimizados de pagos con tarjetas extranjeras y registros climáticos, concluye que las olas de calor reducen la intención de los visitantes internacionales de regresar al país.

El análisis, que incorpora información de 2024 y 2025, revela que quienes sufren temperaturas excepcionalmente altas durante sus vacaciones tienen una probabilidad de volver a España hasta un 15 % menor que aquellos que disfrutan de condiciones climáticas habituales.

Además, los turistas que sí repiten viaje modifican su comportamiento para evitar el calor extremo. Aunque mantienen su preferencia por el mismo tipo de destino, suelen elegir zonas más frescas, como municipios costeros con temperaturas más suaves o localidades situadas a mayor altitud. De hecho, más del 85 % de los viajeros que escogieron un destino mediterráneo en 2024 volvió a optar por este tipo de turismo al año siguiente, aunque seleccionando lugares con un clima más agradable.

Para los expertos de CaixaBank Research, esta tendencia demuestra que el cambio climático no solo supone un reto medioambiental, sino también un desafío para la competitividad del turismo español, uno de los principales motores económicos del país.

Adaptación para mantener la competitividad

El informe subraya la necesidad de adaptar la oferta turística para preservar la calidad de la experiencia del visitante. Entre las medidas propuestas destacan la creación de zonas de sombra, la mejora del confort térmico en alojamientos y espacios públicos, el aumento de la eficiencia energética, la adaptación de horarios y una mayor oferta de actividades en interiores y exteriores.

Sobre CaixaBank Research

CaixaBank Research es el servicio de estudios de CaixaBank y tiene como misión impulsar el análisis económico y la investigación para contribuir al debate público y acercar el conocimiento sobre los principales desafíos económicos y sociales.