La inflación española se mantuvo estable en junio a pesar de la retirada de las medidas aplicadas a la electricidad y el gas

20 Jul 2026 por Redacción Irispress

Según los datos de CaixaBank Research el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que la inflación se situó en el 3,2% en junio, el mismo nivel que el mes anterior.

Por su parte, la inflación subyacente, que no incluye los productos más volátiles, bajó una décima hasta el 2,9%.

La electricidad sube, pero los carburantes frenan los precios

El coste de la energía aumentó ligeramente debido al encarecimiento de la electricidad, tras el fin de algunas medidas fiscales. En cambio, los carburantes ayudaron a contener la inflación gracias a una caída más intensa de los precios del diésel y la gasolina, pese a la retirada de las ayudas al gas.

La compraventa de viviendas sigue bajando

Las operaciones de compraventa de vivienda descendieron en mayo un 7,3% interanual, encadenando cinco meses consecutivos de caídas. Se trata del mayor retroceso registrado en los dos últimos años.

La actividad continúa en niveles elevados

A pesar de este descenso, el mercado inmobiliario mantiene una demanda sólida. Entre enero y mayo se realizaron cerca de 288.000 compraventas, un 3,4% menos que hace un año, pero el segundo mejor dato para este periodo desde 2007, solo superado por el excepcional registro de 2025.

La vivienda nueva acusa más el descenso

La caída fue generalizada, aunque algo más intensa en la vivienda de nueva construcción, que retrocedió un 4,4%, frente al 3,2% de la vivienda usada. La escasez de nueva oferta continúa limitando este segmento.

Diferencias entre provincias

Los mayores descensos se registraron en Almería, Murcia, Madrid y Alicante. En cambio, las compraventas aumentaron en Girona, Granada, Sevilla, Cádiz y Barcelona.

El empleo mantiene un crecimiento sólido

El mercado laboral continúa mostrando fortaleza durante el mes de julio.

Más de 93.000 nuevos afiliados

Entre comienzos de mes y el 15 de julio, la afiliación a la Seguridad Social aumentó en unas 93.000 personas, una cifra similar a la registrada en junio. Este crecimiento también refleja la incorporación de trabajadores tras el proceso extraordinario de regularización.

Más de 22 millones de ocupados

Con este avance, España alcanza 22,3 millones de afiliados, lo que supone 611.000 trabajadores más que hace un año.