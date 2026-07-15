Cerca de 22.000 personas mayores se han formado con el proyecto Competencias Digitales +60

15 Jul 2026 por Sergio Martínez

Apoyo integral y sostenido de las personas mayores

El proyecto Competencias Digitales +60, promovido por Red.es y la Fundación ”la Caixa”, ha formado a 21.987 personas mayores de 60 años en toda España para ayudarles a desenvolverse con mayor seguridad en un entorno cada vez más digital. La iniciativa busca reducir la brecha digital y reforzar la autonomía de este colectivo en tareas cotidianas.

El programa, impulsado dentro de Generación D y financiado con fondos Next Generation EU, se ha desarrollado en las 17 comunidades autónomas y Ceuta. En total, se han impartido 2.263 talleres en 350 centros de personas mayores, organizados en tres áreas principales: entorno digital, comunicación y ocio, y redes sociales.

El taller con mayor participación fue el dedicado a los trámites por internet, ya que muchas personas mayores desean aprender a pedir una cita médica, realizar gestiones administrativas o comprar por internet con mayor confianza e independencia.

Las casi 22.000 personas participantes, con edades comprendidas entre 60 y 96 años, reflejan el interés creciente por adquirir competencias digitales. Además, cerca del 40 % contaba con estudios básicos o sin formación reglada, lo que pone de relieve la importancia de ofrecer este tipo de iniciativas inclusivas.

Apoyo integral y sostenido de las personas mayores

La formación ha permitido que muchas personas incorporen las herramientas digitales a su día a día para comunicarse con familiares, desplazarse, disfrutar del ocio o realizar gestiones de forma más sencilla.

Desde la Fundación ”la Caixa” destacan que el proyecto no solo ha mejorado las habilidades tecnológicas de los participantes, sino que también ha fortalecido su autonomía, favorecido la inclusión social y creado nuevos vínculos entre las personas mayores. La entidad considera que reducir la brecha digital es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y facilitar una participación plena en la sociedad actual.