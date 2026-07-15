CaixaBank potencia su oferta tecnológica para comercios con una plataforma capaz de integrar servicios de pago y gestión del negocio

15 Jul 2026 por Sergio Martínez

Tecnología avanzada con prestaciones bancarias

CaixaBank ha ampliado su oferta para comercios con una nueva plataforma de pagos desarrollada por Comercia Global Payments, empresa participada por CaixaBank y Global Payments. La solución no solo procesa cobros con tarjeta, sino que también se integra con los sistemas de gestión del negocio para automatizar pagos, reducir errores y mejorar el control de la actividad diaria.

La plataforma ofrece una herramienta flexible, escalable y adaptable a cualquier tipo de comercio. Entre sus funciones destacan la conversión dinámica de moneda, que permite a clientes internacionales pagar en su divisa; el almacenamiento seguro de medios de pago para cobros recurrentes; el modo offline, que garantiza la continuidad del servicio sin conexión, y el ticket digital mediante QR, que reduce el consumo de papel.

Además, incorpora un sistema de tokenización presencial, que protege los datos del cliente mediante cifrado de extremo a extremo y facilita programas de fidelización y pagos recurrentes. Todo ello se complementa con la integración directa en los programas de gestión del comercio, mejorando la eficiencia operativa.

Alianza con Oniverse para implantación del sistema en sus tiendas en España

El grupo italiano Oniverse, propietario de marcas como Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, IUMAN y Falconeri, ha sido uno de los primeros en implantar esta solución en España. La compañía ya la utiliza en más de 350 establecimientos, donde centraliza ventas, devoluciones, autorizaciones y otras operaciones de cobro.

La plataforma también está preparada para pequeños comercios, ya que se adapta a diferentes necesidades sin modificar la infraestructura existente. CaixaBank, con más de 640.000 comercios clientes, refuerza así su posición como referente en soluciones de pago para empresas de cualquier tamaño.

Sobre Comercia Global Payments

Comercia Global Payments es la compañía especializada en soluciones de pago de CaixaBank y Global Payments. Su objetivo es ofrecer servicios innovadores, seguros y personalizados, impulsando la digitalización y la mejora continua de los comercios en España.

Sobre Oniverse

Oniverse, antes conocido como Calzedonia Group, es un grupo internacional de moda con presencia en 57 mercados y más de 2.000 tiendas. Su estrategia combina innovación, expansión internacional y una amplia oferta de marcas reconocidas.