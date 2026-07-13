Las ventas de las grandes empresas en España se debilitaron en mayo

13 Jul 2026 por Redacción Irispress

Según los datos de CaixaBank Research las ventas interiores de las grandes empresas descendieron un 0,8% en mayo respecto al mes anterior, una vez ajustados los datos por inflación y estacionalidad.

En comparación con mayo de 2025, el crecimiento también se moderó. La tasa pasó del 3,0% al 1,2%.

Aun así, el balance del segundo trimestre sigue siendo positivo. Entre abril y mayo, las ventas crecieron un 0,4% frente al promedio del primer trimestre y un 2,1% interanual, aunque por debajo del 2,6% registrado en el trimestre anterior.

Empresas y hogares mantienen una deuda contenida

La situación financiera del sector privado español continuó siendo sólida al comienzo de 2026.

En el primer trimestre, la deuda de las empresas se situó en el 81,8% del PIB. Es solo 0,4 puntos más que al cierre de 2025 y un nivel muy parecido al registrado a finales de 2002.

La deuda de los hogares bajó hasta el 42,5% del PIB, cuatro décimas menos que a finales del año pasado. Es una cifra similar a la de finales de 1999.

España sigue por debajo de la eurozona

Los niveles de endeudamiento españoles continúan claramente por debajo de la media de la eurozona.

La deuda de las empresas es 21,3 puntos porcentuales inferior, mientras que la de los hogares está 7,6 puntos por debajo.

Aumenta la riqueza de las familias

La riqueza financiera neta de los hogares alcanzó los 2,659 billones de euros durante el primer trimestre de 2026.

Esta cantidad equivale al 155,3% del PIB y representa un incremento del 9,3% respecto al mismo periodo del año anterior.