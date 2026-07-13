La cámara, ayer y hoy: CaixaForum Sevilla reivindica un siglo de cine doméstico

13 Jul 2026 por Sergio Martínez

[REC]uerdos. La vida a través del cine doméstico

La Fundación ”la Caixa” presenta en CaixaForum Sevilla la exposición [REC]uerdos. La vida a través del cine doméstico, una muestra que recorre más de 100 años de historia del cine doméstico. La exposición reúne filmaciones inéditas que permiten descubrir cómo las imágenes familiares reflejan la memoria, la evolución tecnológica y los cambios sociales a lo largo del tiempo.

El proyecto, dirigido por el investigador Efrén Cuevas, nace de un estudio sobre la conservación y difusión del cine doméstico en España. Además, cuenta con la colaboración de diversas filmotecas, archivos audiovisuales y colecciones particulares que han cedido material histórico. Para acercar la muestra al público sevillano, también se incorporan imágenes relacionadas con la ciudad y su entorno.

Una mirada a la memoria cotidiana

La exposición reivindica el valor del cine familiar como un importante patrimonio cultural y social. A través de grabaciones realizadas por personas anónimas, el visitante puede conocer escenas cotidianas, celebraciones, viajes y acontecimientos que forman parte de la memoria colectiva.

El recorrido muestra la evolución de los formatos audiovisuales, desde las primeras cámaras de 16 mm y Super-8 hasta el VHS, el vídeo digital y los actuales teléfonos móviles. También analiza cómo las redes sociales han cambiado la forma de grabar y compartir los recuerdos.

Una muestra interactiva y accesible

La exposición se organiza en seis espacios temáticos, donde combina audiovisuales, cámaras históricas, documentos y experiencias interactivas. Además, incorpora recursos de accesibilidad, como textos en lectura fácil, Braille y macrocaracteres, para facilitar la visita a todos los públicos.

La propuesta también destaca la importancia de conservar este patrimonio audiovisual y ofrece recomendaciones para preservar películas domésticas antiguas. La programación se completa con talleres, visitas guiadas y actividades familiares que invitan a reflexionar sobre el valor de los recuerdos y la memoria compartida.