CaixaBank, CEOE y CEPYME movilizan 50.000 millones en financiación para empresas y pymes

CaixaBank y CEOE amplían su alianza para impulsar la financiación empresarial

CaixaBank, la CEOE y CEPYME han renovado su acuerdo de colaboración para reforzar el crecimiento del tejido empresarial español. Como principal novedad, la entidad financiera pondrá a disposición de las empresas 50.000 millones de euros en financiación durante el próximo ejercicio, la cifra más elevada desde que comenzó esta colaboración hace más de diez años. Además, la incorporación de CEPYME fortalece el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que representarán al menos el 75 % de las compañías beneficiarias.

El convenio busca facilitar recursos para cubrir necesidades de circulante, financiar inversiones, promover la innovación, favorecer la internacionalización y respaldar nuevos proyectos de emprendimiento. En un escenario marcado por la digitalización, la transición energética y la competencia internacional, el acceso al crédito resulta esencial para mantener la competitividad de las empresas. Para ello, CaixaBank cuenta con una red de 212 centros especializados y profesionales con experiencia en distintos sectores económicos.

Evolución al alza del acuerdo

La colaboración entre CaixaBank y las organizaciones empresariales ha aumentado progresivamente su alcance. La financiación comprometida ha pasado de 11.000 millones de euros en 2015 a los 50.000 millones previstos para 2026. Además del apoyo financiero, la entidad ofrece asesoramiento especializado en áreas como comercio exterior, tesorería, turismo, sector inmobiliario y agroalimentario, ayudando a las empresas a crecer y acceder a nuevos mercados.

Durante el último año, CaixaBank concedió más de 100.000 millones de euros en créditos a empresas, de los que 18.000 millones se destinaron a pymes, consolidando su papel como una de las principales entidades de financiación empresarial en España.

CaixaBank, referente para las empresas

La entidad dispone de una amplia red de especialistas que asesoran a empresas de todos los tamaños y ofrece apoyo en operaciones internacionales con presencia en 156 mercados. Además, a través de su Plan Estratégico 2025-2027, movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles, impulsando un modelo económico más innovador, competitivo y respetuoso con el medio ambiente.