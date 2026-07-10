Los incendios mantienen en alerta a buena parte de España

10 Jul 2026 por Redacción Irispress

España afronta una nueva jornada de alto riesgo de incendios forestales debido a las elevadas temperaturas, la sequedad del terreno y la escasez de precipitaciones. La mayor parte del país permanece en niveles de riesgo muy alto o extremo, mientras los equipos de emergencia mantienen desplegados dispositivos de vigilancia y extinción en las zonas más vulnerables.

Miles de hectáreas afectadas en 2026

Las estimaciones del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales sitúan en torno a 59.000 las hectáreas quemadas en España durante 2026, una cifra superior a la recogida hasta finales de junio por los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica. La situación resulta especialmente preocupante en pleno inicio de la temporada de mayor peligro.

En los últimos días se han registrado incendios en comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Andalucía. Uno de los más destacados afectó a Guimerà, en Lleida, donde la reactivación de las llamas obligó a confinar temporalmente a más de 20.000 personas antes de que el fuego fuera estabilizado.

Máxima precaución ante el calor

Las autoridades recuerdan que las altas temperaturas y el viento pueden favorecer una rápida propagación del fuego. Por ello, recomiendan evitar cualquier actividad que pueda generar chispas, no arrojar colillas y avisar inmediatamente al 112 ante la presencia de humo o llamas. Los mapas de detección por satélite permiten seguir los focos térmicos, aunque la información oficial de los servicios de emergencia debe ser siempre la principal referencia.