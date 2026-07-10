La SGAE crea un premio para impulsar el rap joven

La Fundación SGAE ha lanzado la primera edición del Premio SGAE Urban Gata Cattana 2026, un certamen destinado a reconocer el talento de compositores y compositoras de rap y música urbana menores de 30 años. La iniciativa rinde homenaje a la artista cordobesa Gata Cattana y busca impulsar la creación de nuevas voces dentro del género.

Un homenaje al legado de Gata Cattana

El concurso está dirigido a autores que sean miembros de la SGAE y premia obras inéditas que destaquen por su calidad artística, originalidad y por mantener una conexión con los valores que representó Gata Cattana como rapera, poetisa y activista. En total, el certamen repartirá 11.700 euros entre cuatro galardones.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 4 de septiembre, mientras que las cuatro composiciones finalistas se interpretarán en directo durante un concierto que tendrá lugar el 30 de octubre en la Universidad de Granada.

Impulso al talento emergente

Con este nuevo premio, la Fundación SGAE pretende ofrecer una plataforma de visibilidad a jóvenes creadores y reforzar el reconocimiento del rap y la música urbana como expresiones culturales de gran relevancia. La elección de Granada como sede de la final responde al estrecho vínculo que Gata Cattana mantuvo con la ciudad durante su etapa universitaria.