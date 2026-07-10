La minería amenaza a los moluscos de aguas profundas

10 Jul 2026 por Redacción Irispress

El 62% de los moluscos endémicos de los respiraderos hidrotermales se encuentra en peligro de extinción por el avance de la minería en aguas profundas. La última actualización de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica como amenazadas a 125 de las 201 especies analizadas.

Ecosistemas únicos a miles de metros de profundidad

Estas especies, entre las que se encuentran caracoles, lapas, mejillones, almejas y quitones, viven alrededor de fuentes hidrotermales situadas a profundidades de hasta 5.000 metros. Muchas han sido descubiertas recientemente y dependen de unas condiciones extremas y muy concretas, por lo que cualquier alteración puede afectar a todo el ecosistema.

La extracción de minerales como cobre, cobalto o zinc puede generar grandes cantidades de sedimentos capaces de cubrir los respiraderos y destruir los hábitats. Los especialistas advierten de que la desaparición de los moluscos también pondría en riesgo a otras especies que forman parte de la misma cadena alimentaria.

La UICN reclama una moratoria

La organización ha vuelto a solicitar que se paralice la minería en aguas profundas mientras no existan garantías suficientes para proteger estos entornos. Además de su valor ecológico, algunos de estos animales poseen características que podrían resultar útiles para desarrollar nuevos materiales, tecnologías, medicamentos o alternativas al plástico.