La campaña de verano de la Lotería de Navidad pone el foco en la solidaridad

10 Jul 2026 por Redacción Irispress

La Comisión de Derechos Sociales del Congreso ha dado luz verde a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que continuará ahora su tramitación parlamentaria. El texto salió adelante sin el respaldo del PP y Vox, que votaron en contra durante el debate en comisión.

Más derechos y menos burocracia

La reforma plantea cambios para agilizar el acceso a las prestaciones, reducir los trámites administrativos y reforzar los derechos de las personas con discapacidad. Entre las principales novedades figura el compromiso de que el Estado financie al menos el 50% del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, además de impulsar medidas de accesibilidad, inclusión y autonomía personal.

El dictamen recibió el apoyo de los grupos que respaldan al Gobierno y de otras formaciones parlamentarias, mientras que PP y Vox justificaron su rechazo por sus dudas sobre la financiación y algunos aspectos del contenido de la reforma.

La votación definitiva, en el Pleno

Tras superar este trámite, la iniciativa será debatida y votada en el Pleno del Congreso durante los próximos días. Si obtiene el respaldo de la Cámara, continuará su recorrido parlamentario antes de su aprobación definitiva.

El Ministerio de Derechos Sociales considera que la reforma permitirá modernizar el sistema de cuidados y mejorar la atención a las personas en situación de dependencia, mientras que la oposición insiste en reclamar mayores garantías sobre su financiación a largo plazo.