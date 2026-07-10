La Biblioteca Nacional incorpora el retrato de Álvaro Pombo

10 Jul 2026 por Redacción Irispress

La Biblioteca Nacional de España (BNE) ha presentado el retrato oficial del escritor Álvaro Pombo, realizado por el pintor Hernán Cortés Moreno. Durante el acto, el autor agradeció la obra con humor al asegurar que el artista «le ha rejuvenecido, pero no ha mentido», en referencia a la imagen que proyecta el lienzo.

Un retrato para el Premio Cervantes

La obra muestra a Pombo recostado en un sillón, con unos folios en blanco frente a él y su característico gorro azul. El escritor explicó que, aunque ya no puede adoptar esa postura con la misma facilidad, la representación resulta fiel a su personalidad y a la imagen que ha transmitido durante años.

El retrato permanecerá durante un año presidiendo el Salón Italiano de la Biblioteca Nacional, donde se exhiben las obras dedicadas a los ganadores del Premio Cervantes. El propio Pombo reconoció sentirse emocionado al contemplar un cuadro que calificó de moderno y de gran formato.

Un homenaje a toda una trayectoria

Durante la presentación, el escritor destacó que el pintor ha optado por un «realismo salvador», capaz de reflejar su esencia sin idealizarla. A sus 86 años, Pombo afirmó que la obra sustituye la búsqueda de la belleza por la precisión y la autenticidad, dos rasgos con los que se siente plenamente identificado.

Con esta incorporación, la Biblioteca Nacional amplía su colección de retratos de los Premios Cervantes, una tradición que rinde homenaje a las principales figuras de la literatura en lengua española.