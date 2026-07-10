Irán despide a Alí Jameneí con un multitudinario funeral

El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, ha sido enterrado en la ciudad de Mashhad, su lugar de nacimiento, tras una semana de ceremonias y homenajes celebrados en distintas ciudades de Irán e Irak. El sepelio puso fin a un amplio dispositivo de duelo organizado por las autoridades iraníes y reunió a miles de fieles en torno al santuario del imán Reza.

Una despedida marcada por la movilización popular

Durante varios días, el féretro recorrió diferentes localidades antes de llegar a Mashhad, donde se celebró la ceremonia final. Las autoridades presentaron el funeral como un acto de unidad nacional y de continuidad institucional, mientras las concentraciones estuvieron acompañadas de consignas políticas y religiosas.

La inhumación tuvo lugar en uno de los lugares más sagrados del islam chií, elegido por su especial significado para la figura de Jameneí y por su vínculo con la ciudad en la que nació. El operativo de seguridad fue reforzado ante la gran afluencia de asistentes.

Un país pendiente del futuro político

El funeral cierra una etapa clave para la República Islámica, que afronta ahora un periodo de transición en un contexto de elevada tensión regional e importantes desafíos internos. La continuidad del liderazgo y la evolución de la situación política centran la atención tanto dentro como fuera del país.