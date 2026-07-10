El asturiano tendrá una especialidad propia para docentes

10 Jul 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno modificará la normativa estatal para que el asturiano pueda contar, por primera vez, con una especialidad docente propia. La reforma permitirá que las comunidades autónomas con lenguas protegidas legalmente, aunque no sean cooficiales, puedan crear plazas específicas para el profesorado de estas materias.

Más estabilidad para el profesorado

La medida responde a una reivindicación histórica del colectivo docente en Asturias. Con el cambio normativo, el Principado podrá convocar plazas específicas para los profesores de lengua asturiana, lo que contribuirá a reducir la temporalidad y ofrecer una mayor estabilidad laboral a quienes imparten esta asignatura.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, explicó que la modificación eliminará una limitación que impedía reconocer como especialidad las lenguas con protección legal que no tienen carácter cooficial. El nuevo marco también podrá beneficiar a otras lenguas con una situación jurídica similar.

La decisión dependerá después de cada comunidad

Una vez aprobada la reforma estatal, corresponderá a cada comunidad autónoma decidir si crea la nueva especialidad, la incorpora a su sistema educativo y convoca las plazas correspondientes. El Gobierno defiende que la iniciativa refuerza la diversidad lingüística y mejora la organización de la enseñanza de estas lenguas.