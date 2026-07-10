EEUU niega que Irán controle el estrecho de Ormuz

10 Jul 2026 por Redacción Irispress

Estados Unidos ha rechazado las afirmaciones de Teherán sobre un supuesto control del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas. El Mando Central estadounidense sostiene que Irán no tiene autoridad exclusiva sobre este paso y ha defendido la libertad de navegación por aguas internacionales.

Washington rechaza las rutas impuestas por Teherán

La respuesta estadounidense llega después de que medios oficiales iraníes aseguraran que los buques únicamente podrían atravesar la zona mediante corredores designados por Irán. Washington considera que estas exigencias carecen de validez y ha reiterado que continuará apoyando el tránsito seguro de embarcaciones comerciales por el estrecho.

Crece la tensión en una ruta estratégica

La disputa se produce en un contexto de nuevos ataques y amenazas entre ambos países. Irán ha reivindicado una mayor capacidad de decisión sobre el paso marítimo, mientras Estados Unidos ha respondido con operaciones militares y asistencia a los buques que navegan por rutas próximas a las aguas de Omán.

El estrecho de Ormuz mantiene un enorme valor estratégico para los mercados energéticos internacionales. Una interrupción prolongada del tráfico podría reducir el suministro de hidrocarburos y provocar nuevas subidas de los precios, por lo que varios países de la región continúan promoviendo contactos diplomáticos para evitar una escalada mayor.