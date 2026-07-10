Doce comunidades, en aviso por calor

10 Jul 2026 por Redacción Irispress

Más de la mitad de España estará este viernes bajo avisos por altas temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. En total, doce comunidades autónomas tendrán activadas alertas, con Baleares y Cataluña en nivel naranja, considerado de peligro importante.

Lleida y Mallorca concentran los avisos más severos

Los avisos naranjas afectarán a zonas de Lleida y Mallorca, donde se esperan los valores térmicos más elevados. También permanecerán en alerta amarilla distintos puntos de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Galicia, entre otros territorios.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, beber agua con frecuencia y prestar especial atención a menores, personas mayores y ciudadanos con enfermedades crónicas.

Calor acompañado de lluvias y tormentas

La jornada también estará marcada por la inestabilidad en varias regiones. Aragón, Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana tendrán avisos por lluvias y tormentas, mientras que otras zonas del centro y norte peninsular permanecerán en alerta por fenómenos tormentosos.

La combinación de temperaturas elevadas, ambiente seco y tormentas puede incrementar el riesgo de incendios forestales. Por ello, se pide extremar las precauciones en áreas naturales y consultar la evolución de los avisos meteorológicos antes de realizar actividades al aire libre.