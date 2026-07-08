Muere un ciudadano mexicano tras un tiroteo con un agente federal de inmigración en Texas

Un ciudadano mexicano falleció tras recibir varios disparos durante un incidente con un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Texas, un suceso que ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y que ha generado preocupación entre las autoridades de ambos países.

Investigación en marcha sobre el uso de la fuerza

Los hechos se produjeron cuando un agente federal del ICE intervino en una actuación relacionada con un vehículo conducido por la víctima. Según la información facilitada por las autoridades estadounidenses, durante el desarrollo del operativo se produjo una situación que terminó con el agente efectuando varios disparos contra el conductor.

El ciudadano mexicano falleció en el lugar a consecuencia de las heridas. Por el momento, las autoridades no han ofrecido una reconstrucción completa de lo sucedido y han indicado que el caso se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento y si la actuación del agente se ajustó a los protocolos establecidos.

México solicita el esclarecimiento de los hechos

Tras conocerse el fallecimiento, las autoridades mexicanas manifestaron su intención de dar seguimiento al caso a través de su red consular en Estados Unidos y de brindar asistencia a los familiares de la víctima. Además, solicitaron que la investigación se lleve a cabo con transparencia y que se esclarezcan las responsabilidades que puedan derivarse del incidente.

El suceso vuelve a poner el foco sobre las actuaciones de los cuerpos federales de inmigración en la frontera sur de Estados Unidos y sobre el debate en torno al uso de la fuerza en este tipo de intervenciones. Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades estadounidenses no han comunicado si el agente implicado continuará en servicio o será apartado de forma temporal durante la investigación.