La población en edad de estudiar caerá en 1,3 millones hasta 2041

España perderá más de 1,3 millones de personas en edad de estudiar durante los próximos quince años como consecuencia del descenso de la natalidad. Así lo refleja un estudio basado en las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE), que anticipa un importante cambio en la estructura de la población y en las necesidades del sistema educativo.

Menos alumnos en las aulas

El informe señala que la reducción afectará a todas las etapas educativas, aunque será especialmente notable en la enseñanza obligatoria. La disminución del número de nacimientos registrada en los últimos años provocará que cada vez haya menos estudiantes, lo que obligará a adaptar la planificación de centros, recursos y profesorado.

Los expertos consideran que este escenario puede suponer una oportunidad para reorganizar la oferta educativa, reducir ratios en las aulas y reforzar la atención individualizada, aunque también plantea desafíos para la sostenibilidad de algunos centros, especialmente en las zonas con mayor pérdida de población.

El reto del envejecimiento demográfico

El estudio enmarca esta evolución dentro del proceso de envejecimiento que atraviesa España, con una población cada vez más mayor y una base juvenil más reducida. Esta transformación tendrá efectos no solo en la educación, sino también en el mercado laboral, la economía y la planificación de los servicios públicos durante las próximas décadas.