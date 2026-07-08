La FP reivindica su espacio en el sistema de innovación tras décadas impulsando el sistema productivo

8 Jul 2026 por Sergio Martínez

La FP como motor real de innovación

La Fundación CaixaBank Dualiza y la Fundación Cotec han presentado el estudio El sistema de Formación Profesional y la innovación en España, que analiza el papel de la Formación Profesional (FP) como impulsora de la innovación. La investigación, basada en encuestas, entrevistas, análisis normativos y experiencias de centros educativos, concluye que la FP desempeña una función decisiva, aunque todavía recibe un reconocimiento limitado dentro del sistema español de I+D+i.

El informe destaca que la innovación en los centros de FP surge gracias al liderazgo, la implicación del profesorado y una planificación estratégica. Además, la estrecha colaboración con las empresas, especialmente mediante la FP Dual, facilita la transferencia de conocimiento y el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades del tejido productivo.

Los estudiantes y titulados de FP aportan nuevas ideas a las organizaciones, ayudan a mejorar procesos y favorecen la competitividad, especialmente en pymes y micropymes. Asimismo, la FP contribuye al desarrollo territorial, la empleabilidad y la inclusión social.

Un nuevo sistema orientado a la innovación aplicada

Las reformas normativas han impulsado una FP más orientada a la innovación aplicada, apoyada por centros de excelencia, programas específicos y financiación pública. No obstante, el estudio advierte de importantes diferencias entre comunidades autónomas, así como de la ausencia de mecanismos suficientes para evaluar el impacto real de estas políticas.

Reconocimiento escaso en el sistema de I+D+i y potencial de crecimiento elevado

Aunque la FP ha avanzado de forma notable, continúa teniendo una presencia reducida en las estrategias nacionales y autonómicas de I+D+i. El informe propone integrarla plenamente en los órganos de decisión, garantizar una financiación estable, reforzar la colaboración con las empresas y consolidar la innovación como un eje estratégico de los centros educativos. De este modo, la FP podrá aumentar su contribución al crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo social.

CaixaBank Dualiza

La Fundación CaixaBank Dualiza impulsa la Formación Profesional apoyando a docentes, centros educativos y empresas para mejorar la empleabilidad, reducir desigualdades y preparar a los profesionales del futuro. Desde su creación, sus iniciativas han beneficiado a miles de estudiantes, empresas y centros educativos.