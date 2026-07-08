Irán afirma haber destruido 85 instalaciones militares de EE.UU. en Oriente Próximo

Irán asegura haber destruido 85 instalaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo en el marco de la escalada de tensión con Washington. La afirmación no ha sido verificada de forma independiente y, por el momento, Estados Unidos no ha confirmado ese balance.

Nueva escalada regional

Las autoridades iraníes sostienen que los ataques forman parte de su respuesta a las acciones estadounidenses en la región. El anuncio eleva la tensión en un escenario ya marcado por los cruces de amenazas, los movimientos militares y la preocupación internacional por una expansión del conflicto.

Sin confirmación independiente

La cifra difundida por Teherán debe tomarse con cautela hasta que existan datos contrastados. En situaciones de conflicto, los balances ofrecidos por las partes suelen formar parte también de la disputa informativa y pueden variar con el paso de las horas.

Preocupación internacional

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la crisis y reclama contención para evitar una escalada mayor en Oriente Próximo. Varios gobiernos han pedido mantener abiertos los canales diplomáticos y evitar nuevos ataques que puedan agravar la inestabilidad regional.