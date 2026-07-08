El Supremo exige más transparencia en los datos de los CIE

El Tribunal Supremo ha anulado la resolución de la Dirección General de la Policía que impedía acceder a la información sobre la nacionalidad de las personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La sentencia estima el recurso presentado por el Servicio Jesuita a Migrantes y refuerza el derecho de acceso a la información pública.

La información deberá facilitarse

El alto tribunal considera que la Administración no puede denegar el acceso a estos datos de forma genérica alegando posibles perjuicios para las relaciones internacionales. A su juicio, cualquier limitación al derecho de acceso debe estar suficientemente motivada y justificada, algo que no ocurrió en este caso.

La resolución obliga al Ministerio del Interior a facilitar la información solicitada sobre la nacionalidad de las personas internadas en los CIE, al entender que se trata de datos estadísticos cuyo conocimiento contribuye a la transparencia de la actuación pública.

Un fallo con impacto en la transparencia

La sentencia sienta un precedente en materia de acceso a la información relacionada con la política migratoria y el funcionamiento de los CIE. Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las personas migrantes consideran que el fallo favorecerá un mayor control público sobre estos centros y facilitará el análisis de su actividad.