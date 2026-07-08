El proyecto fetaLife de BCNatal para los prematuros más extremos logra una supervivencia de 21 días en una incubadora líquida

8 Jul 2026 por Sergio Martínez

Una solución disruptiva para salvar la vida de recién nacidos prematuros

El proyecto fetaLife, liderado por el doctor Eduard Gratacós en BCNatal y respaldado por la Fundación ”la Caixa” con una inversión de 7,65 millones de euros, ha dado un paso decisivo en el desarrollo de una placenta artificial o incubadora líquida. Tras más de cinco años de investigación, el equipo ha logrado mantener un modelo experimental durante 21 días dentro del dispositivo. Además, ha conseguido más de 13 meses de supervivencia posnatal, con buenos resultados en el desarrollo neurológico.

La tecnología reproduce las condiciones del útero materno para que los recién nacidos prematuros extremos continúen su desarrollo de forma más natural. El sistema utiliza la circulación extracorpórea a través del cordón umbilical. Las mejoras en la monitorización, la oxigenación y los protocolos médicos han aumentado la supervivencia y han facilitado el paso a una incubadora convencional cuando los órganos alcanzan la madurez necesaria.

Fase de validación experimental para acercarse a la clínica

Las pruebas realizadas con un modelo ovino han demostrado que el sistema funciona y que la transición a la vida extrauterina es viable. Uno de los casos más destacados es el de Gaia, una oveja que permaneció en la incubadora líquida y que hoy supera el año de vida con un desarrollo neurológico normal.

Desde su inicio, el proyecto cuenta con un comité ético formado por especialistas y representantes de familias. Además, expertos internacionales han evaluado sus avances de forma positiva. Tras estos resultados nació fetaLife Technologies, una empresa creada para acercar esta innovación a la práctica clínica. El siguiente objetivo es adaptar la tecnología para iniciar los primeros ensayos en humanos entre 2028 y 2029.

Una esperanza para la prematuridad extrema

Cada año, la prematuridad extrema afecta a unas 25.000 familias en Europa. Muchos de estos recién nacidos sufren complicaciones graves o secuelas permanentes. La incubadora líquida ofrece un entorno más parecido al útero y favorece el desarrollo de órganos como los pulmones, el cerebro o el aparato digestivo. Con ello, busca reducir los riesgos asociados al nacimiento prematuro.

Más de 35 investigadores de diferentes disciplinas participan en este proyecto, que sitúa a BCNatal entre los referentes internacionales en medicina fetal y neonatal. En la actualidad, solo otros cuatro equipos en el mundo trabajan en tecnologías similares.

Sobre BCNatal

BCNatal, fruto de la colaboración entre el Hospital Clínic Barcelona y el Hospital Sant Joan de Déu, es uno de los principales centros europeos especializados en medicina fetal, cirugía fetal e investigación neonatal. Su experiencia clínica y científica ha permitido impulsar un proyecto pionero que puede cambiar el futuro del tratamiento de los prematuros más extremos.