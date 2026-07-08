El estreno de los encierros de San Fermín reúne a cerca de 1,5 millones de espectadores en RTVE

El primer encierro de los Sanfermines 2026 despertó un gran interés entre la audiencia televisiva. La retransmisión conjunta de La 1 y Canal 24 Horas alcanzó una cuota de pantalla del 65,9% y reunió a 1.460.000 espectadores, consolidando una vez más esta cita como uno de los acontecimientos más seguidos del verano.

Un comienzo con un amplio respaldo de la audiencia

La cobertura del tradicional recorrido por las calles de Pamplona volvió a captar la atención de millones de personas desde primera hora de la mañana. La elevada cuota de pantalla refleja el fuerte seguimiento que cada año mantienen los encierros, tanto entre el público habitual como entre nuevos espectadores.

La retransmisión ofreció imágenes del recorrido completo, así como el análisis posterior de la carrera y la evolución de los corredores y de la manada, en una edición que volvió a despertar expectación desde el inicio de las fiestas.

Los Sanfermines mantienen su atractivo televisivo

Los datos de audiencia confirman que los encierros continúan siendo uno de los contenidos más sólidos de la programación estival de RTVE. La combinación de tradición, emoción y seguimiento internacional mantiene el interés por una celebración que cada año atrae a miles de visitantes a la capital navarra.

Con este arranque, la cadena pública afronta una nueva semana de retransmisiones diarias, en las que los encierros seguirán siendo uno de los principales reclamos informativos y televisivos de las fiestas de San Fermín.