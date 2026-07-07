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Un estudio revela que los grandes propietarios cuadruplican la renta de los inquilinos
7 Jul 2026 por Redacción Irispress
Los grandes propietarios de vivienda en alquiler, conocidos como multiarrendadores, tienen una renta media que multiplica por cuatro la de los inquilinos, según un estudio elaborado por el Ministerio de Consumo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Amplia diferencia de ingresos
El informe pone de manifiesto una importante brecha económica entre quienes concentran varias viviendas en alquiler y las personas que las ocupan como arrendatarias. El análisis se basa en datos sobre ingresos y características socioeconómicas de ambos colectivos.
Los autores del estudio consideran que estas diferencias ayudan a comprender la evolución del mercado del alquiler y las dificultades de acceso a la vivienda.
Radiografía del mercado del alquiler
La investigación examina el perfil económico de propietarios e inquilinos para ofrecer una visión más detallada del funcionamiento del mercado residencial en España.
El documento servirá de apoyo para el análisis de las políticas públicas relacionadas con la vivienda y el acceso al alquiler.
Datos para el debate sobre la vivienda
El estudio se publica en un contexto de creciente preocupación por el precio de los alquileres y la disponibilidad de vivienda, un debate en el que las administraciones buscan medidas para mejorar el acceso a una vivienda asequible.