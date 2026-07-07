Un estudio revela que los grandes propietarios cuadruplican la renta de los inquilinos

7 Jul 2026 por Redacción Irispress

Los grandes propietarios de vivienda en alquiler, conocidos como multiarrendadores, tienen una renta media que multiplica por cuatro la de los inquilinos, según un estudio elaborado por el Ministerio de Consumo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

 

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