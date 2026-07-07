Rutte celebra que los aliados europeos y Canadá «ya rozan el 4%» de su PIB en gasto en defensa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha celebrado que los aliados europeos y Canadá estén «ya rozando el 4%» de su product..o interior bruto (PIB) en gasto en defensa, una cifra que refleja el refuerzo del compromiso con la seguridad colectiva.

Mayor inversión en seguridad

Rutte ha destacado el incremento sostenido del gasto militar por parte de los países aliados, impulsado por el actual contexto internacional y por los compromisos adquiridos dentro de la OTAN para fortalecer las capacidades de defensa.

Según el secretario general, el aumento de la inversión permitirá mejorar la preparación militar y reforzar la capacidad de respuesta de la Alianza.

Compromiso de los aliados

El responsable de la OTAN ha valorado positivamente el esfuerzo realizado por los países europeos y Canadá para acercarse a los nuevos objetivos de gasto, en un momento marcado por el aumento de las tensiones internacionales y los desafíos en materia de seguridad.

Refuerzo de la Alianza Atlántica

Rutte ha subrayado que este incremento de la inversión contribuirá a consolidar la defensa colectiva y a garantizar una mayor capacidad de disuasión frente a las amenazas actuales, reafirmando el compromiso de los aliados con la estabilidad y la seguridad internacional.